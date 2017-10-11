В Копейске взорвался газ на АЗС

Хлопок произошел вчера, 10 октября, около трех часов дня, на одной из АЗС поселка Горняк. Трое копейчан получили ожоги и находятся сейчас в больнице.

Открытого горения после хлопка не последовало, однако некоторые СМИ утверждают, что пострадавших с ожогами увезли в реанимационное отделение. Следователи регионального СУ СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).