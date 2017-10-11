Челябинцы отсудили у похоронного агентства 400 тысяч рублей за подмену бабушки

Форменный скандал произошел в Челябинске в январе этого года. Семья приехала в прощальный зал и обнаружила в гробу чужую бабушку. Похороны пришлось перенести, родственники подали в суд.

Выяснилось, что ритуальное агентство перепутало бабушек. Первые родственники подмены не заметили и парой часов ранее уже похоронили чужого человека. При этом первые родственники особо не переживали о случившемся и предложили просто поменять памятники местами, однако вторые настояли, чтобы их бабушка была похоронена в выбранном ею месте. Пришлось вновь раскапывать могилы и меняться гробами. От стресса на повторных похоронах один из родственников упал в обморок.

В Центральном районном суде Челябинска уточнили, что за ошибку предпринимателя родня хотела отсудить 800 тысяч рублей, однако суд остановился на сумме 400 тысяч рублей плюс судебные издержки. Бабушка была похоронена в чужом гробу, в чужой одежде, не на том кладбище, то есть не была исполнена последняя воля умершей.