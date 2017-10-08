В центре Санкт-Петербурга в заброшенном Доме культуры нашли тело человека
8 октября 2017, 15:25 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В заброшенном двухэтажном здании на Обводном канале в Санкт-Петербурге обнаружили тело человека.
Согласно последней информации, страшная находка была сделана накануне в доме под номером 62. Как уточняет сегодня издание "Фонтанка", ранее в этом помещении располагался Дом культуры.
Внешних повреждений на теле молодого мужчины не обнаружено. Предполагается, что ему было около 35 лет. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов Северной столицы проводят по факту случившегося проверку и устанавливают точные причины происшествия.