В центре Санкт-Петербурга в заброшенном Доме культуры нашли тело человека

В заброшенном двухэтажном здании на Обводном канале в Санкт-Петербурге обнаружили тело человека.

Согласно последней информации, страшная находка была сделана накануне в доме под номером 62. Как уточняет сегодня издание "Фонтанка", ранее в этом помещении располагался Дом культуры.

Внешних повреждений на теле молодого мужчины не обнаружено. Предполагается, что ему было около 35 лет. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов Северной столицы проводят по факту случившегося проверку и устанавливают точные причины происшествия.