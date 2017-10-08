Врачам внушает опасение состояние пострадавшего в ДТП под Владимиром ребенка

Врачи всерьез обеспокоены состоянием пятилетнего ребенка, который был доставлен в больницу после ДТП под Владимиром.

В настоящий момент пострадавший 2012 года рождения находится в тяжелом состоянии. Глава департамента здравоохранения администрации региона Александр Кирюхин отметил, что ребенку проводится искусственная вентиляция легких. У него диагностированы повреждения грудной клетки, переломы и черепно-мозговая травма.

Как уточняет ТАСС, в настоящий момент ключевая цель врачей – сохранить мальчику жизнь, поскольку наступает период вероятных осложнений.