ФСБ вышла на след екатеринбургских лжеминеров

ФСБ вышла на след "минеров", который раз "терроризирующих" Екатеринбург и другие российские города, заявил директор ведомства Александр Бортников, сообщает «Интерфакс». На данный момент удалось выяснить, что «террористами», сообщавшими массово о заложенных бомбах, являются четверо россиян, живущих за рубежом. При этом у них есть пособники в России.

"Мы их установили. Правда, непросто это было сделать – это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей, – сообщил Александр Бортников. – Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно".

По его словам, звонки поступают с территории другого государства.

По словам Александра Бортникова, звонки с ложными угрозами минирования были зарегистрированы в 50 субъектах РФ. В Екатеринбурге шквал звонков пришелся на 29 сентября. Тогда «террористы» сообщали о минировании, которое затем не подтверждалось, нескольких десятках ТЦ, школ, детских садов, административных зданий и так далее.

«Всего в органы внутренних дел поступило более 150 сигналов криминального характера», – сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.