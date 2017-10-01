В воскресенье, 1 октября, в Московской области неподалеку от станции Поварово-1 поезд "Сапсан" сбил двух мужчин.

Согласно последней информации, пешеходы переходили пути прямо перед приближающимся поездом "Санкт-Петербург – Москва". Как уточняет ТАСС, ссылаясь на слова представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елены Марковской, мужчины могли пересекать железнодорожное полотно на запрещающий сигнал.

В настоящий момент личности погибших и подробности случившегося устанавливаются.