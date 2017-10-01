В Подмосковье "Сапсан" сбил двух мужчин
1 октября 2017, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 1 октября, в Московской области неподалеку от станции Поварово-1 поезд "Сапсан" сбил двух мужчин.
Согласно последней информации, пешеходы переходили пути прямо перед приближающимся поездом "Санкт-Петербург – Москва". Как уточняет ТАСС, ссылаясь на слова представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елены Марковской, мужчины могли пересекать железнодорожное полотно на запрещающий сигнал.
В настоящий момент личности погибших и подробности случившегося устанавливаются.