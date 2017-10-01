Пожар в центре Москвы ликвидирован

Вечером в воскресенье, 1 октября, пожарным удалось ликвидировать возгорание в здании гостиницы "Москва" в центре столицы.

Данную информацию предоставил сотрудник пресс-службы городского ГУ МЧС, который отметил, что пламя вспыхнуло на площади 2 кв. м. Как отмечает ТАСС, пожар был зафиксирован в системе вентиляции на техническом этаже здания.

Согласно последним данным, эвакуация из гостиницы не проводилась, хотя некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что около 500 человек были выведены из помещений в результате возгорания. Причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.