Вечером в воскресенье, 1 октября, в гостинице, расположенной в центре столицы, вспыхнул пожар.

Источник в экстренных службах города уточнил, что инцидент произошел в системе вентиляции в торгово-развлекательном комплексе. Как уточняет РИА "Новости", согласно последней информации, возгорание возникло на шестом этаже гостиницы "Москва".

Отмечается, что в настоящий момент из здания экстренно эвакуировали около 500 человек. Как подчеркивает "Фонтанка", часть улицы, на которой, в частности, находится здание Госдумы, перекрыта.