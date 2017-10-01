В московском госпитале умер полковник Федянин, который был ранен в Сирии

Вечером в воскресенье, 1 октября, стало известно, что полковник морской пехоты Валерий Федянин, который был ранен в Сирии, скончался в московском Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

Согласно некоторой информации, военный получил ранение во время того же минометного обстрела боевиков, в ходе которого погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов. Об этом сообщает сегодня радиостанция "Говорит Москва", ссылаясь на источник в штабе Северного Флота.

Вероятно, полковник будет похоронен в Москве 3 октября, однако официальных комментариев ни со стороны Минобороны РФ, ни со стороны Северного Флота пока не поступало.