В Москве скончался один из основателей КВН

Один из основателей "Клуба веселых и находчивых (КВН) Андрей Меньшиков скончался в Москве. О кончине Меньшикова сообщили его родные. Андрею Меньшикову было 72 года.

Он умер после болезни, - сообщает "Интерфакс".

Андрей Меньшиков родился в 1945 году. Он выпускник Московского инженерно-строительного института. В 1960-х был одним из тех, кто стоял у истоков КВН, возглавлял команду своего МИСИ. В 1986 году организовал и руководил возрождением КВН.

Андрей Меньшиков автор более сотни песен и стихов. Долгое время работал на советском и российском ТВ. Является создателем таких передач, как "А ну-ка, девушки!", "Салют, фестиваль!", "Спринт для всех", "Вираж", "Весёлые ребята", "Наша биография".

Напомним, недавно президент Международного Союза КВН Александр Васильевич Масляков призвал не беспокоиться по поводу запрета шуток про политику и президентов. По словам телеведущего, "шутки и номера про политику, про Владимира Владимировича Путина, и про президентов других стран были, есть и будут".