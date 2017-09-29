Движение 16 поездов под Владивостоком «умело» остановила одна бетономешелка

Несанкционированные работы в охранной зоне ЛЭП в посёлке Соловей-Ключ Надеждинского района привели к повреждению транзитной линии 110 киловольт (кВ) Надеждинская/т-Западная Приморского филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Это стало причиной временного сбоя движения электротранспорта.

Инцидент произошёл накануне, 28 сентября. В 16:41 на диспетчерский пункт энергетиков поступило сообщение о погашении ЛЭП 110 кВ Уссурийск/т-Надеждинск/т-Западная. Строители выполняли работы по заливке фундамента и повредили нижний провод воздушной линии электропередачи 110 кВ. Работы не были согласованы с сетевой компанией, в результате произошло отключение тяговой подстанции «Надеждинская», принадлежащей ОАО «РЖД». На полное восстановление схемы электроснабжения специалистам филиала «Приморские электрические сети» потребовалась чуть больше часа. В этот период времени было остановлено движение поездов: 8 пассажирских, 7 грузовых и одного пригородного.

В ходе обхода на месте повреждения линии электропередачи был обнаружен автомобиль бетономешалки со спущенными колесами и следами воздействия электрической дуги. Сами виновники происшествия попытались скрыться. На место была вызвана полиция. Правоохранительным органам предстоит разобраться в случившемся.

«Это уже второй случай на этой неделе, когда несанкционированные работы в охранных зонах ЛЭП становятся причиной повреждения нашего оборудования, – отметил первый заместитель директора по производству – главный инженер Приморского филиала ДРСК Сергей Корчемагин. – В посёлке Лучегорск 26 сентября несколько тысяч жителей остались без электроснабжения по вине рабочих, повредивших две кабельные линии. Только по счастливой случайности в этих двух происшествиях никто из виновников не пострадал. Сейчас мы намерены добиться возмещения материального ущерба, нанесённого нашей компании».

Расследованием фактов несанкционированных работ в охранных зонах линий электропередачи и нанесения ущерба Приморскому филиалу ДРСК занимается полиция. Специалисты филиала ДРСК готовят обращения в прокуратуру.