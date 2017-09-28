В московском метро закрыли станции «Серпуховская» и «Нагорная»

В московском метрополитене закрыты станции «Серпуховская» и «Нагорная» Серпуховско-Тимирязевской линии (серая ветка метро). В пресс-службе назвали предварительную причину приостановки движения.

Движение поездов на Серпуховско‐Тимирязевской линии московского метро приостановлено из‐за проблем с электроснабжением, говорится в сообщении. Предварительной причиной ЧП назвали скачок напряжения на линии и автоматическое включение системы защиты.

В момент аварии в тоннеле встал поезд с пассажирами. Эвакуацию решено было не проводить, состав постепенно, в течение получаса, выехал на станцию.

На станциях южного отрезка линии скопились свыше 30 тысяч пассажиров, службы метрополитена предпринимают меры для скорейшего разрешения ситуации.