Москвичка по ошибке перевела незнакомке 2,5 миллиона рублей

Москвичка по ошибке перевела незнакомой женщине два с половиной миллиона рублей и теперь требует свои деньги обратно, но остается разыскать незнакомку, которая возвращать деньги отказывается.

В полиции Москвы сообщают, что к ним обратилась 45-летняя жительница столицы, уроженка Ейска, и попросила разыскать незнакомую ей даму, которой она по ошибке перевела 2,5 миллиона рублей, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Женщина пояснила полиции, что деньги незнакомке перевела по ошибке и попросила их вернуть, но та до сих пор этого не сделала. Полиция выясняет подробности происшествия и других подробностей дела не сообщает.