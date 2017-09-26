В Анапе вертолетчик погиб от удара винта

Несчастный случай произошел 26 сентября в аэропорту города Анапа. Пилот вертолета оказался в зоне вращения винтов машины и был травмирован. Пилота доставили в больницу, но врачи не смогли ему помочь.

В аэропорту Анапы пилот из экипажа вертолета Ми-8 попал под винт при запуске двигателя вертолета. Инцидент произошел в 15.30 по московскому времени. Известно, что пострадавшего успели доставить в больницу, но рана оказалась несовместимой с жизнью, пилот скончался, передают «Вести.ру».

По факту гибели вертолетчика проводится доследственная проверка. Очевидно, что пилот по какой-то причине нарушил технику безопасности при запуске двигателя винтокрылой машины.