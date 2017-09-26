У задержанного сына экс-губернатора Хабаровского края нашли арсенал оружия

В доме сына экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда в ДФО Виктора Ишаева – 43-летнего Дмитрия – нашли целый арсенал оружия. Ранее мужчина был задержан за жестокое избиение своего 63-летнего тестя.

В ночь на воскресенье пострадавший пенсионер Александр Акиньшин был доставлен в реанимацию с ушибом головного мозга, переломами свода черепа и нижней челюсти, гематомой виска.

У подозреваемого изъяты: 731 патрон, 3 магазина, снаряженных патронами, бесствольный пистолет "Оса"), карабин, ружье Poxa, охотничье ружье Benelli, ружье "Тигр", ружье МЦ-21, сообщает НТВ. Сейчас Дмитрий Ишаев находится под домашним арестом.

Дмитрий Ишаев уже не единожды попадал в сомнительные истории, но всегда выходил сухим из воды. Так, в 2009 году из его московской квартиры с 13-го этажа выпала девушка Александра Гашилова. Сам хозяин находился в этот момент в доме, но каких-либо обвинений в смерти сожительницы против него выдвинуто не было. Год назад при загадочных обстоятельствах в квартире погибла вторая жена Дмитрия Ишаева Ольга. Следствие сочло это несчастным случаем.



Третье поколение Ишаевых, сын Дмитрия – 22-летний Игорь – уже попадал в криминальные сводки. В марте этого года Игорь Ишаев, разогнавшись на своем спорткаре до 240 километров в час, устроил крупное ДТП на МКАД. При этом в момент аварии почему-то не работали камеры наблюдения на МКАД. После случившегося Ишаев-младший пригрозил в соцсетях всем, кто негативно отзывается о его семье.



