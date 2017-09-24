В Приморском океанариуме на острове Русском погибла белуха

В Приморье в океанариуме на острове Русском погибла белуха. Морские млекопитающие живут в Приморском океанариуме в открытой воде, огороженной крупноячеистой сеткой. Водолазы, как и положено, регулярно чистят вольер.

Согласно сообщению пресс-секретаря океанариума Елены Молчановой, накануне прошел шторм, и в водоем занесло посторонний предмет. Белуха нашла снасть и запуталась в ней. Дежурный техник пытался освободить белуху, но не смог справиться с крупным животным.

Другие обитатели океанариума не пострадали. Сегодня работники Приморского океанариума дополнительно укрепляют открытый вольер.