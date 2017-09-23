В Архангельской области автомобиль с шестью пассажирами упал в реку

В Архангельской области автомобиль, в которой находились шесть пассажиров, упал в реку, сообщается на сайте управления МВД по региону. Двое детей погибли на месте, судьба еще одного пассажира неизвестна.

Авария произошла в районе пересечения проезжей части с речкой. Транспортное средство двигалось по направлению к поселку Катунино. За рулем Renault Logan был 27-летний водитель. По предварительной информации, он допустил опрокидывание автомобиля в воду. Перед падением в реку автомобиль перевернулся несколько раз.

На месте трагедии работают оперативные службы. Обстоятельства аварии выясняются.