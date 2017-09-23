В центре Донецка прогремел взрыв

В центре Донецка на проспекте Мира 23 сентября прогремел взрыв. Место происшествия оцеплено полицией. В спецслужбах отказываются комментировать инцидент. О пострадавших при взрыве сведений пока нет.

В центральной части Донецка 23 сентября в 08.30 утра прогремел взрыв, сообщает РИА Новости.

Известно, что взрывное устройство (если это было оно) сработало на проспекте Мира, это самый центр города. Сотрудники силовых структур ДНР сейчас находятся на месте происшествия, ведется расследование. Никаких комментариев по поводу произошедшего силовики не дают. Зона взрыва оцеплена полицией, о пострадавших сведений нет.