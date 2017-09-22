В Петербурге на фестивале урожая нашли подпольный вещевой рынок

Вместо фестиваля – ярмарка, а вместо продуктов – обувь, одежда и бытовая техника. И это только несколько «открытий», которые сделали прокуроры Санкт-Петербурга на так называемом «Фестивале урожая» в Петергофе.

Вместо фестиваля урожая под Санкт-Петербургом фактически развернулась нелегальная торговля промышленными товарами. Когда прокурорская проверка пришла на фестиваль в Петергоф, то обнаружила там перекупщиков, которые в основном торговали текстилем, бытовой техникой и обувью. Из 68 палаток на фестивале урожая 39 были задействованы под промтовары, никакого отношения к урожаю не имеющие. Затем выяснилось, что и те редкие овощи, которые продавались на фестивале, привезены перекупщиками с оптовых баз города, не из фермерских хозяйств.

В Прокуратуре поясняют: фестиваль и ярмарка отличаются по статусу. На фестивале торговая площадь предоставляется бесплатно, и само мероприятие имеет культурный, некоммерческий уклон. А в Петергофе по сути была ярмарка выходного дня, мероприятие коммерческое.