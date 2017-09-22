На побережье Пхукета разбилась яхта россиян

У побережья Пхукета (остров на западе от Таиланда, Индийский океан) потерпела крушение яхта с россиянами на борту. Известно, что яхта была небольшой, а ее экипаж был выброшен на берег острова.

Пожилая пара из России была выброшена на пляж острова Пхукет после того как их лодка разбилась о скалы острова, сообщает портал The Phuket News.

Известно, что небольшое парусное судно потерпело крушение на западном берегу Пхукета, но экипаж лодки, пожилая пара российских граждан, выжила и находится сейчас в безопасности. Подробности происшествия не разглашаются, но известно, что пережившие кораблекрушение были выброшены морем прямиком на пляж Свободы острова Пхукет.