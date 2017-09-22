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//Происшествия 13+

На побережье Пхукета разбилась яхта россиян

22 сентября 2017, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

На побережье Пхукета разбилась яхта россиян
globallookpress.com

У побережья Пхукета (остров на западе от Таиланда, Индийский океан) потерпела крушение яхта с россиянами на борту. Известно, что яхта была небольшой, а ее экипаж был выброшен на берег острова.

Пожилая пара из России была выброшена на пляж острова Пхукет после того как их лодка разбилась о скалы острова, сообщает портал The Phuket News.

Известно, что небольшое парусное судно потерпело крушение на западном берегу Пхукета, но экипаж лодки, пожилая пара российских граждан, выжила и находится сейчас в безопасности. Подробности происшествия не разглашаются, но известно, что пережившие кораблекрушение были выброшены морем прямиком на пляж Свободы острова Пхукет. 

 

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Найден очень простой, но эффективный способ продления жизни

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Питание в московских аэропортах будет стоить дешевле

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Дочь подтвердила смерть Лилиан Бетанкур - самой богатой женщины в мире

Умерла самая богатая по версии журнала журнала Forbes женщина в мире – совладелица компании Л`Ореаль Лилиан Бетанкур. Француженке было 94 года. Лилиан Бетанкур скончалась на родине, во Франции.

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Новорожденного-гиганта в Новосибирске не смогла поднять медсестра

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В Санкт-Петербурге на детской площадке обнаружили тело женщины

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