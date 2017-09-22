Пропавшую 5-летнюю девочку в Волгоградской области нашли мертвой
22 сентября 2017, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Волгоградской области пропавшую в Калаче-на-Дону пятилетнюю девочку Соню Четвертнову нашли мертвой. По данным СКР, в ходе розыскных мероприятий тело ребенка было обнаружено в хозяйственной постройке, расположенной рядом с гаражным боксом.
В настоящее время 55-летний владелец строения задержан по подозрению в убийстве несовершеннолетнего ребенка. С его участием уже проводятся следственные действия. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство".
Малышка пропала без вести в Калаче-на-Дону 15 сентября с детской площадке около своего дома. Поисками ребенка занимались тысячи человек: сотрудники полиции, спасатели и волонтеры. За информацию о местонахождении Сони было объявлено вознаграждение в один миллион рублей.