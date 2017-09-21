В Ростове-на-Дону загорелась 10-этажная гостиница

В центре Ростова-на-Дону вспыхнул крупный пожар. Как сообщает местное управление МЧС, горит десятиэтажное здание отеля, расположенное рядом с парком Горького по адресу пер. Семашко, 50Б.

Площадь пожара в гостинице составляет около 800 квадратных метров. Имеется угроза перехода огня на соседние здания. Пламя уже перекинулось на четыре автомашины, которые были припаркованы рядом с горящим отелем.

«Это страшно наблюдать. Люди выбрасываются из окон, взрываются и горят машины», — заявил изданию «Привет-Ростов» очевидец.

Из соседних домов, детского сада и самого отеля эвакуированы более 400 человек. СМИ сообщают об одном погибшем.

По предварительным данным, пожар начался из-за возгорания утеплителя на фасаде. Высотка обшита горючими и токсичными материалами, что создавало угрозу распространения огня и выхода огня на кровлю. Будет рассмотрено несколько версий произошедшего.