ФСБ изъяло крупную партию гранат в Свердловской области

Сотрудники свердловского УФСБ по Свердловской области пресекли канал распространения боеприпасов и взрывных устройств на территории.

"В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о противоправной деятельности двух граждан РФ, ищущих покупателей на взрывные устройства. В результате принятых мер они были задержаны с поличным и дали признательные показания о хищении изъятых взрывных устройств (20 гранат РГД-5 и 20 запалов к ним) в одной из воинских частей региона", - сообщает пресс-служба ведомства.

В гараже, принадлежащему одному из задержанных, обнаружены еще 10 гранат РГД-5 и 10 запалов к ним. Возбуждено уголовное дело.