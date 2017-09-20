Массовые эвакуации проходят в Калуге из-за анонимных звонков об угрозе взрыва

Жители Калуги в среду, 20 сентября, сообщают о проходящей с утра эвакуации в разных местах массового скопления людей. Калужане пишут в соцсетях об эвакуации из торговых центров "21 век", "РИО", "Семейный", "СИТИ".

По неофициальным данным, аноним позвонил и сообщил о заминировании. Эвакуировали 24 гимназию, 14 и 21 школы. Эвакуация проводилась на вокзале "Калуга-1", из отелей "Старгород", "Best Western", из здания областной администрации на Старом Торге, здания Городской управы Калуги, гипермаркета "Линия", - сообщает портал kaluga-poisk.ru.

В связи с оцеплением некоторых зданий в центре Калуги образовались пробки.

Анонимные террористы активизировались несколько дней назад. Уже несколько дней подряд после анонимных звонков эвакуируют людей в Москве.

Сегодня массовая эвакуация проводилась во Владимире. Эвакуируют ТЦ в Туле.