Тульские торговые центры эвакуируют из-за угрозы взрывов

Волна массовых телефонных звонков о минировании торговых центров докатилась и до Тулы. 20 сентября четыре крупнейших торговых центра в городе оружейников эвакуировали из-за сообщений о минировании.

В полицию Тулы 20 сентября поступило четыре звонка от анонимов, которые сообщили о минировании торговых центров «Рио», «Гостиный двор», «Макси» и «Пролетарский», сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Людей, как и положено, вывели из зданий и проверили помещения центров на предмет взрывчатых веществ. Спецслужбы проверяют уровень безопасности ТЦ.

Ранее «Аргументы недели» сообщали о массовой эвакуации из ТЦ города Владимир.