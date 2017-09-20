В пожаре под Новосибирском сгорела семилетняя девочка

Трагедия произошла в селе Красная Сибирь под Новосибирском в 05.30 20 сентября. Огнеборцы прибыли на тушение пожара в частном доме, но не успели спасти ребенка: в доме взорвался газовый баллон.

В пожаре под Новосибирском рано утром погибла семилетняя девочка, пишет «РГ». Пожар в частном доме начался на веранде, где и хранился газовый баллон. В доме на момент возгорания находилась семья, двое взрослых и четверо их несовершеннолетних детей. Семейная пара, замети пожар на веранде, стала выводить детей на улицу. Когда семилетняя девочка пробегала мимо раскаленного газового баллона, тот взорвался. Девочка погибла на месте.

Все члены семьи получили отравление угарными газами и в данное время находятся под наблюдением врачей. Причину пожара установит следствие.