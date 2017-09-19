МВД подсчитало ущерб от звонков о минировании

Министерство внутренних дел РФ оценило ущерб от эвакуации граждан из-за массовых звонков о "минировании" по всей России. Злоумышленники сообщали о заложенных взрывных устройствах в торговых центрах, в административных зданиях, жилых домах, вокзалах в Москве и других крупных российских городах.

По данным МВД, ущерб составил не менее 300 миллионов рублей, - сообщает РБК. Экс-советник управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев уточнил, что в эту сумму не включена упущенная выгода бизнеса от действий телефонных хулиганов, это лишь расходы, которые государство берет на себя в результате усиленного режима несения службы. По его словам, личный состав, задействованный при эвакуации, подключают внеурочно, а иногда даже отзывают из отпусков, что оплачивается дополнительно.

Сегодня вновь проводилась эвакуация из-за анонимных звонков в Екатеринбурге, в Астрахани, в Волгограде, в Москве. Во всех случаях взрывные устройства не обнаружены.