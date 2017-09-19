Королевский бастион в Смоленске провалился

ЧП произошло вчера в Лопатинском саду Смоленска.



На данный момент место провала огородили забором. Отметим, что внутри Королевского бастиона в давние времена были устроены казематы, облицованные кирпичом. Легенда гласит, что в одном из них в апреле-мае 1708 года содержались генеральный судья Украины Василий Кочубей и полковник Иван Искра, направлявшиеся к Петру Первому с сообщением о предательстве гетмана Мазепы. Но Петр Первый не поверил им и приказал посадить в смоленские казематы, а затем велел выслать обоих назад к Мазепе, который жестоко расправился с ними. На протяжении полутораста лет в казематах крепости содержалось много узников. Заключались он и в помещении гауптвахты, находившейся в валу у моста через ров.

по сообщению портала "Рабочий путь"