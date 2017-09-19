На учениях «Запад-2017» боевой вертолет Ка-52 дал залп по зрителям и машинам

Во время белорусско-российских учений «Запад-2017» на полигоне «Лужский» в Ленинградской области случился трагический инцидент с боевым вертолетом Ка-52. Произошел непроизвольный пуск ракет «воздух-земля», осколки попали в зрителей.



По данным «Фонтанки», у военного вертолета произошло несанкционированное замыкание цепи стрельбы и он выстрелил мимо цели. Три снаряда попали в зону, где располагалась военная техника и стихийная парковка военных и гражданских автомобилей. Два человека, предположительно, журналисты получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале, также сгорели два автомобиля, сообщает «Медуза».



66.RU сообщает, что это были тренировки перед какой-то показухой, вероятно, до визита на полигон Владимира Путина.