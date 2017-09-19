В Москве злоумышленники повредили банкомат и украли из него деньги

На юго-востоке Москвы злоумышленники повредили банкомат и украли из него деньги.

В столичном ГУ МВД РФ уточнили, что происшествие случилось во вторник, 19 сентября, около 3.30 по московскому времени в доме номер 2 по Лермонтовскому проспекту. В ведомстве уточнили, что банкомату был нанесен ущерб, но не стали уточнять, какая именно сумма стала добычей преступников, передает ТАСС.

В настоящий момент полицейские устанавливают личности грабителей и занимаются их поиском. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.