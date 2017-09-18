Годовалый ребенок, которого врачи лечили от ОРВИ, скончался на Камчатке
18 сентября 2017, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
Годовалый ребенок, которого врачи лечили от ОРВИ, скончался в Петропавловске-Камчатском.
Эту трагическую информацию в понедельник предоставили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю. Уточняется, что у малыша поднялась температура, вследствие чего родители вызвали "скорую помощь". Медики диагностировали ребенку ОРВИ и прописали лекарства. 16 сентября у мальчика внезапно начались судороги. Врачи пытались реанимировать юного пациента, однако он скончался, передает РИА "Новости".
По факту случившегося назначено судебно-медицинское исследование.