Годовалый ребенок, которого врачи лечили от ОРВИ, скончался на Камчатке

Годовалый ребенок, которого врачи лечили от ОРВИ, скончался в Петропавловске-Камчатском.

Эту трагическую информацию в понедельник предоставили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю. Уточняется, что у малыша поднялась температура, вследствие чего родители вызвали "скорую помощь". Медики диагностировали ребенку ОРВИ и прописали лекарства. 16 сентября у мальчика внезапно начались судороги. Врачи пытались реанимировать юного пациента, однако он скончался, передает РИА "Новости".

По факту случившегося назначено судебно-медицинское исследование.