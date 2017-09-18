В Приморье полиция проверила факт избиения девочкой сверстницы-школьницы

В Приморском крае полиция проверила видеозапись, на которой запечатлено избиение девочкой-подростком сверстницы.

Инцидент произошел в Фокино. По данным правоохранительных органов, в ходе проверки установлено, что причиной конфликта между 13-летними детьми стали нелестные высказывания пострадавшей девочки в адрес своей знакомой.

В МВД сообщили, что в отношении родителей девочки, избившей свою ровесницу, составили протокол по статье "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Материалы в отношении школьницы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Вероятно, школьницу поставят на учет.