В Приморье полиция проверила факт избиения девочкой сверстницы-школьницы
В отношении родителей драчуньи составлен протокол
18 сентября 2017, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]
В Приморском крае полиция проверила видеозапись, на которой запечатлено избиение девочкой-подростком сверстницы.
Инцидент произошел в Фокино. По данным правоохранительных органов, в ходе проверки установлено, что причиной конфликта между 13-летними детьми стали нелестные высказывания пострадавшей девочки в адрес своей знакомой.
В МВД сообщили, что в отношении родителей девочки, избившей свою ровесницу, составили протокол по статье "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Материалы в отношении школьницы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Вероятно, школьницу поставят на учет.