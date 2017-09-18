В Волгоградской области пропала пятилетняя девочка, ее ищут 300 человек

В городе Калач-на-Дону в Волгоградской области три дня назад пропала пятилетняя девочка.

В настоящий момент поисками ребенка занимаются 300 человек, среди которых полицейские, следователи, военные, волонтеры и казаки. Администрация региона за информацию о местонахождении девочки назначила вознаграждение в размере 1 млн рублей, передает РИА "Новости" данные представителя ГУМВД России по Волгоградской области Антона Корнаухова.

Отмечается, что около 20.00 по московскому времени 15 сентября в полицию обратились родители пропавшей малышки, которые заявили, что девочка не вернулась домой с детской площадки.