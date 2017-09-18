NHC: Тропический шторм «Мария» в Атлантическом океане усилился до урагана

Тропический шторм «Мария» в Атлантическом океане усилился до урагана. Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC) выпустил сообщение, в котором прогнозируется, что ветер усилится до 120 км/ч.

Как уточнили метеорологи, сформировавшийся в Атлантике тропический шторм усилился до урагана по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона. Правительство Антгуа и Барбуды выпустило штормовые предупреждения для островов Сент-Китс, Невис и Монсеррат, а правительство Нидерландов — для островов Саба и Синт-Эстатиус (Карибские Нидерланды). Власти США и Великобритании выпустили штормовое предупреждение выпустили и для Виргинских островов.

По данным синоптиков, сейчас ураган находится в 225 километрах к северо-востоку от Барбадоса и продвигается на северо-западном направлении со скоростью почти 24 километра в час.