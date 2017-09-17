В Сургуте из торговых центров массово эвакуируют людей

Сотрудники спецслужб стянуты 17 сентября в центр Сургута, где идет массовая эвакуация посетителей из торговых центров. Людей эвакуируют из-за угроз взрыва. На улицу выведены покупатели и персонал трех ТЦ.

Три торговых центра Сургута эвакуированы из-за угрозы взрыва бомб, пишет «МК». Сообщается, что среди людей царит паника, а городские больницы готовятся принимать раненых. 17 сентября в сургутскую полицию поступило сразу несколько сообщений о минировании торговых центров города. По словам полицейских, звонил один и тот же человек.

В опустевших торговых центрах сейчас работают саперы и кинологи с собаками. Несколько прилегающих к ТЦ улиц города перекрыты полицией. Ранее «Аргументы недели» сообщали, что за минувшие шесть дней в 34 городах из-за сообщений о минировании эвакуировано порядка 200 тысяч человек.