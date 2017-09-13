Проводницы Северо-Кавказской железной дороги не только остались без работы, но и в РЖД им теперь путь заказан: недостойное поведение в компании не прощают и девушек рекомендовано не брать на работу.

Бывшие проводницы, которые сняли клип на песню «В Питере- пить» уволены из Федеральной пассажирской компании (ФПК) по обоюдному согласию сторон, сообщает РИА Новости.

Девушки в форме проводниц поезда разместили в сети ролик на песню «В Питере — пить». Одна из девушек пила из бутылки, стилизованной под водочную. О недостойном поведении девушек было сообщено в Ростовский госуниверситет путей сообщения, где учится одна из бывших проводниц. Видео скандального клипа можно посмотреть здесь.