Поезд может столкнуться с деревом, только если это дерево внезапно упадет на пути, - так и произошло в пригороде Берлина. Пассажирский поезд наехал на упавшее дерево и вынужден был экстренно затормозить.

В столице Германии поезд столкнулся с внезапно упавшим на железнодорожные пути деревом, пишет газета «Известия» со ссылкой на официальную страничку в «Твиттер» пожарной службы Берлина. На место ЧП прибыли полицейские и спасатели, которые эвакуировали две сотни пассажиров поезда. О раненых полиция пока не сообщает. Инцидент произошел 13 сентября между станциями Zehlendorf и Botanischer Garten, что недалеко от Берлина.