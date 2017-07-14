После вступления приговора в силу, Руслан Соколовский был автоматически внесен в список экстремистов, что, в частности, повлекло за собой запрет проводить банковские операции на суммы более 10 000 рублей, пишет "МК-Урал" со ссылкой на адвоката Соколовского Алексея Бушмакова.

Запрет будет действовать до отмены приговора или до снятия судимости. Напомним, Соколовский был осужден условно по статьям об унижении человеческого достоинства по признаку принадлежности к религиозной группе, оскорблении чувств верующих и незаконном приобретении и хранении средств для негласного сбора информации.