В Приморье мальчик утонул в септике рядом со своим домом

Четырехлетний мальчик погиб в Партизанском районе Приморского края. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, он утонул в септике для откачки воды.

Установлено, что ребенок, гуляя на территории частного дома, на непродолжительное время остался без присмотра. Однако этого времени хватило, чтобы произошла трагедия.

Следственное управление еще раз обращает внимание граждан, что в летний период следует быть особенно внимательным к своим детям.