У чилийского туриста в метро Петербурга украли 200 тысяч рублей

Минувшим вечером в метро Санкт-Петербурга неизвестные похитили у туриста из Чили кошелек.

Согласно последней информации, в подземке у 26-летнего путешественника украли весьма крупную сумму. Уточняется, что инцидент произошел на станции "Сенная площадь". Как уточняет "Росбалт", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, турист из Чили имел при себе 4 тысячи рублей, 100 евро, 40 тысяч песо, 400 шведских крон, а также две банковские карты, с которых чуть позже исчезли $2,9 тысяч.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.