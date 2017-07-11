В Петербурге произошла массовая авария, на ЗСД - пробка

По данным сервиса «Яндекс.Карты» пробка на центральном участке ЗСД в Санкт-Петербурге растянулась на 4 километра из-за массового ДТП в самом узком месте автодороги. Пострадавших в аварии нет.

Портал «Водителю Петербурга» сообщает о пробке на ЗСД в Санкт-Петербурге. Известно, что никто в массовом ДТП не пострадал. Поскольку авария произошла на узком участке дороги, то затора избежать не удалось.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые в кратчайшие строки оформили аварию и стали растаскивать машины, чтобы нормализовать движение.

Между тем на южном участке ЗСДП начались плановые ремонтные работы, которые продлятся до 31 июля.