В Петербурге девушка упала с девятого этажа и выжила

Девушка выпала из окна девятого этажа в Калининском районе Санкт-Петербурга и выжила.

Согласно последней информации, первокурсница колледжа была обнаружена лежащей у дома 29/1 по проспекту Культуры. Как сообщает сегодня АН «Оперативное прикрытие», вероятно, девушка выпала из окна лестничной площадки.

Пострадавшая была оперативно доставлена в Детскую больницу №2 в очень тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, открытым переломом правого бедра, закрытым переломом правой голени, ушибом органов брюшной полости, а также серьезным переломом крестцового отдела позвоночника. Врачи опасаются давать какие-либо прогнозы. Причины случившегося уточняются.