В Подмосковье обнаружен питомник для собак - «собачий Освенцим»

В Подмосковье в Волоколамском районе обнаружен питомник для собак, который местные жители назвали «собачий Освенцим». Заводчик собак породы алабай содержал животных в страшных условиях.

8 июля стало известно, что из питомника в тот день утром неизвестные выбросили девять щенков алабая. Двое малышей погибли под колесами автомобилей. Остальных щенков, слабых, находящихся в очень плохом состоянии, забрали волонтеры из центров помощи собакам, - пишет «Комсомольская правда». По мнению ветеринаров, 8-месячные щенки с самого рождения сидели в клетках, их плохо кормили. У собак выявлено множество заболеваний - рахит, болезни суставов. Теперь щенкам нужны лечение и реабилитация.

На животиках собак были обнаружены клейма – оказалось, что заводчиком был К. Карташев. По его словам, забирать собак назад он не собирается. Он уверяет, что нанял человека, чтобы тот вывез алабаев в приют, а вместо этого они оказались на трассе.

Соседи по дачному участку Карташева в селе Никиты Волоколамского района рассказали, что тот разводит щенков уже четыре года. Собак держат в тесных клетках и кормят раз в день. По словам очевидцев, некоторых собак убивают, сжигают и закапывают в поле, потому что хозяин не успевает их продавать.

По документам собаки принадлежат матери заводчика.