В результате теракта в Луганске погибла женщина - капитан народной милиции ЛНР
7 июля 2017, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]
В результате теракта в пятницу в Луганске погибла женщина - капитан медицинской служба народной милиции ЛНР. Взрыв прогремел в центре города недалеко от площади Героев Великой Отечественной войны, рядом с административными зданиями.
В результате один человек погиб, пять получили ранения. Официальной представитель народной милиции Андрей Марочко отметил, ч о среди раненных - мирные граждане.
По его словам, по предварительной версии, самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой, было заложено в мусорную корзину у продуктового магазина. Тип и класс взрывного устройства уточняются.
На месте происшествия работают все силовые ведомства ЛНР. Территория места происшествия оцеплена.