Полиция Екатеринбурга спасла застрявшую лису

Утром 7 июля в одном из гаражных кооперативов Екатеринбурга местные жители заметили лисенка, который застрял между стенами гаражей. Наряд полиции прибыл на место ЧП вместе с зоозащитниками и освободили животное.

Выяснилось, что спасенному лисенку всего три месяца и застрял он по неопытности. Очевидно, что зверь был чем-то напуган, что заставило его спрятаться в щель между гаражами, пишут «Известия».

На задней лапе лисенка специалисты обнаружили рану – она, очевидно, и стала причиной паники зверя. Лисенок отправлен на лечение в специализированную клинику, а как только он выздоровеет, его выпустят на волю.