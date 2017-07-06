На МКАД обстреляли автомобиль и похитили из него сумку с деньгами

На Московской кольцевой автодороге неизвестные злоумышленники обстреляли иномарку и похитили из нее сумку с деньгами.

Согласно последним данным, преступники украли из автомобиля 100 тысяч рублей. Как сообщили в четверг, 6 июля, в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел на 53 километре МКАД в минувшую среду. Согласно данным РЕН ТВ, грабители ехали по МКАД на машине марки Chrysler.

В какой-то момент они несколько раз выстрелили в лобовое стекло автомобиля Ford, а затем, угрожая водителю расправой, забрали рюкзак с деньгами.