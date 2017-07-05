Под Москвой прикрыли еще один мусорный полигон

После скандала вокруг мусорного полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе свалки Московской области находятся под пристальным вниманием надзорных органов и еще один полигон проверки не выдержал.

Судебные приставы 5 июля закрыли свалку в Наро-Фоминском районе Московской области – полигон «Каурцево». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Пока на ТКО "Каурцево" не будут устранены выявленные нарушения, полигон принимать отходы не сможет. С полигона выведена вся техника и персонал свалки, а въезд опечатан. Полигон принадлежит компании ООО "Экокомплекс Наро-Фоминск", ас которой взыскан исполнительский сбор в 50 тысяч рублей.