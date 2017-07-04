В детском лагере Подмосковья произошло массовое отравление детей

В детском лагере «Геосфера», что находится в Московской области, 4 июля произошло массовое отравление воспитанников. Дети обратились в санчасть с жалобами на недомогание и расстройство пищеварения.

Воспитанники лагеря «Геосфера» 4 июля обратились в медсанчасть. Дети очень плохо себя чувствовали на фоне проблем с пищеварением. Медики отправили детей на обследование в ближайшую больницу, еще девять школьников остались под наблюдением медиков лагеря. Известно, что восемь ребятишек после обследования в больнице вернулись в расположение лагеря.

У медиков есть основания полагать, что их подопечные отравились просроченными продуктами, которые привезли из дома. В настоящее время дети идут на поправку, их здоровью ничто не угрожает, признаков инфекции у детей нет.