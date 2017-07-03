Путин выразил соболезнования Меркель в связи с гибелью 18 человек в ДТП

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель премьер-министру Баварии Хорсту Зеехоферу в связи с гибелью людей в крупном ДТП. Жертвами автокатастрофы в Баварии в понедельник утром стали 18 туристов.

«Уважаемая госпожа Федеральный канцлер. Уважаемый господин премьер-министр. Примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий дорожно-транспортного происшествия в Баварии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме Путина Меркель и Зеехоферу.