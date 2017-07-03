В конце июня пассажир, летевший из Москвы в турецкую Анталию, устроил на борту большую потасовку. Российский турист был настолько пьян, что дрался с несколькими бортпроводниками. Видео ЧП попало в сеть.

Россиянин, устроивший массовую драку на борту лайнера, до сих пор находится в Турции, где он был арестован сразу после посадки самолета в конце июня, передает телеканал «Вести».

В ближайшее время мужчину доставят в Москву. Решения о возбуждении уголовного дела против драчуна пока нет: следствие еще не сняло показания у экипажа того рейса, где произошла потасовка.

В сети обсуждают кадры той драки на борту. Пьяного мужчину пытались скрутить шесть человек, и двое из них пострадали от дебошира.